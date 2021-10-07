В Башкирии приготовили самую большую на Урале пиццу

11:03, 07 окт 2021

Гастрономический фестиваль прошел в парке отдыха «Ильмурзино» на нем выступили шеф-повара из Уфы и Екатеринбурга, которые специализируются на итальянской кухне. Ресторан «Tutto Bene», компания Weber, ресторан «Ленина 75», ресторан «Жульен», Gastrodom Екатеринбург.







Изюминкой фестиваля стала новая творческая коллаборация единомышленников компании «БашПечи» и парка отдыха «Ильмурзино» по созданию вкусного рекорда «Самой большой пиццы Урала и Поволжья» от ресторана «Жульен». Диаметр пиццы -1200 мм.

Идея создания рекорда и его реализация принадлежит организатору фестиваля Виталию Барановскому. Зарегистрировал рекорд судья международного уровня Роман Юдин при участии коллег, общественности и звёзд эстрады. Специально для приготовления блюда была изготовлена специальная печь. Пицца получилась с разными начинками для любителей колбас, грибов и овощей.

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Фото: Виталий Барановский