Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии приготовили самую большую на Урале пиццу

В Башкирии приготовили самую большую на Урале пиццу

11:03, 07 окт 2021

Гастрономический фестиваль прошел в парке отдыха «Ильмурзино» на нем выступили шеф-повара из Уфы и Екатеринбурга, которые специализируются на итальянской кухне. Ресторан «Tutto Bene», компания Weber, ресторан «Ленина 75», ресторан «Жульен», Gastrodom Екатеринбург.

Изюминкой фестиваля стала новая творческая коллаборация единомышленников компании «БашПечи» и парка отдыха «Ильмурзино» по созданию вкусного рекорда «Самой большой пиццы Урала и Поволжья» от ресторана «Жульен». Диаметр пиццы -1200 мм.

Идея создания рекорда и его реализация принадлежит организатору фестиваля Виталию Барановскому. Зарегистрировал рекорд судья международного уровня Роман Юдин при участии коллег, общественности и звёзд эстрады. Специально для приготовления блюда была изготовлена специальная печь. Пицца получилась с разными начинками для любителей колбас, грибов и овощей.

Читайте также:

В небе над Башкирией будет наблюдаться максимум метеорного потока «Дракониды»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Виталий Барановский
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: