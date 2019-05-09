История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
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Солдат с плаката «Красной армии – слава! Дошли!» никогда не был в Берлине и умер до выпуска легендарного постера.
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Чтобы стать снайпером, стрелок должен был владеть винтовкой с оптическим прицелом, – рассказывает историк Рой Медведев. – Во время войны существовали целые школы снайперов, где учили не только стрелять, но и маскироваться, ориентироваться на местности, выслеживать противника.
По словам историка, снайперы в годы Великой Отечественной войны считались элитой. О них много писали военные корреспонденты, о них снимали кинохроники. Так было и с Василием Голосовым. Зимой 1943 года он отличился в бою и с тех пор стал регулярно попадать в газеты.
Сам Голосов, по воспоминаниям, не кичился славой, но очень трепетно относился к своей награде – именной винтовке, которую получил во время сбора снайперов летом 1943 года от командования именной винтовке, которую получил от Юго-Западного фронта.
На винтовке в фамилию Василия Ивановича вкралась ошибка. Там было написано «Колосову В. И.». Его это страшно огорчало, – рассказывает Мирошниченко.
Именная винтовка прослужила недолго. В августе 1943-го Голосов погиб. Он находился в штабе полка в лесу в районе села Долгенькое, когда немецкая авиация совершила налет. Голосов получил смертельное ранение в грудь и был похоронен в братской могиле. В октябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Плакат писали по зарисовке.
У автора плаката Леонида Голованова не было задачи увековечить именно Голосова. В 1944 году Голованов получил заказ от студии написать плакат на тему «Дойдем до Берлина!» В материалах он отыскал портрет Голосова.
Многие художники создавали на плакатах обобщенный образ, а Голованов хотел написать конкретного человека, потому что к такой работе отношение более теплое, – объясняет Соколов. – Тем более что Голосова знали.
На плакате 1944 года – улыбающийся боец на фоне колонны советских войск, направляющейся на запад. Уже после окончания войны Голованов написал еще один плакат, который стал одним из символов Победы и в народе стал называться просто «Веселый солдат». На нем – фрагмент старого плаката и все тот же симпатичный боец, но уже на фоне стены с надписью «Дошли!»
Так исполнилась мечта лейтенанта Василия Голосова, погибшего в 1943 году.
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