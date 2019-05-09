Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

Добавлено: 09.05.19
Просмотров: 3 172
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»

Солдат с плаката «Красной армии – слава! Дошли!» никогда не был в Берлине и умер до выпуска легендарного постера. 

Герой, который первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом

Читайте также:

Герой, который первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом
Бравый боец с вихрастой челкой на знаменитом плакате советского художника Леонида Голованова – не рядовой солдат, а один из лучших снайперов Великой Отечественной войны, который, увы, в реальности не дошел до Берлина. Сам он никогда этого произведения не видел, да и в Берлине никогда не был – мало кто знает, что, когда плакат создавался, «веселого солдата» уже не было в живых — он погиб за два года до Победы.

Чтобы стать снайпером, стрелок должен был владеть винтовкой с оптическим прицелом, – рассказывает историк Рой Медведев. – Во время войны существовали целые школы снайперов, где учили не только стрелять, но и маскироваться, ориентироваться на местности, выслеживать противника.

По словам историка, снайперы в годы Великой Отечественной войны считались элитой. О них много писали военные корреспонденты, о них снимали кинохроники. Так было и с Василием Голосовым. Зимой 1943 года он отличился в бою и с тех пор стал регулярно попадать в газеты.

Сам Голосов, по воспоминаниям, не кичился славой, но очень трепетно относился к своей награде – именной винтовке, которую получил во время сбора снайперов летом 1943 года от командования именной винтовке, которую получил от Юго-Западного фронта.

На винтовке в фамилию Василия Ивановича вкралась ошибка. Там было написано «Колосову В. И.». Его это страшно огорчало, – рассказывает Мирошниченко.

Именная винтовка прослужила недолго. В августе 1943-го Голосов погиб. Он находился в штабе полка в лесу в районе села Долгенькое, когда немецкая авиация совершила налет. Голосов получил смертельное ранение в грудь и был похоронен в братской могиле. В октябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Плакат писали по зарисовке.
История плаката «Красной армии – слава! Дошли!»
У автора плаката Леонида Голованова не было задачи увековечить именно Голосова. В 1944 году Голованов получил заказ от студии написать плакат на тему «Дойдем до Берлина!» В материалах он отыскал портрет Голосова.

Многие художники создавали на плакатах обобщенный образ, а Голованов хотел написать конкретного человека, потому что к такой работе отношение более теплое, – объясняет Соколов. – Тем более что Голосова знали.

На плакате 1944 года – улыбающийся боец на фоне колонны советских войск, направляющейся на запад. Уже после окончания войны Голованов написал еще один плакат, который стал одним из символов Победы и в народе стал называться просто «Веселый солдат». На нем – фрагмент старого плаката и все тот же симпатичный боец, но уже на фоне стены с надписью «Дошли!»

Так исполнилась мечта лейтенанта Василия Голосова, погибшего в 1943 году.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Зианчуринском районе историк обнаружил на свалке исторические ценности
Это интересно
В Зианчуринском районе историк обнаружил на свалке исторические ценности
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Общество
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Теркин, кто же он такой?
Это интересно
Теркин, кто же он такой?
«Сколько лет тебе, комиссар?»
Общество / Культура
«Сколько лет тебе, комиссар?»
Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
Это интересно
Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
Несколько фактов о великом снайпере Василии Зайцеве
Это интересно
Несколько фактов о великом снайпере Василии Зайцеве
Советский снайпер Семён Данилович Номоконов. Тунгус
Это интересно
Советский снайпер Семён Данилович Номоконов. Тунгус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: