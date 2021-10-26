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Бывший президент Татарстана может оказаться башкиром по национальности

Бывший президент Татарстана может оказаться башкиром по национальности

15:19, 26 окт 2021

Занимавший пост президента Татарстана с 1991 по 2010 годы Минтимер Шаймиев может оказаться башкиром по национальности. Об этом информируют телеграм-каналы.

Сообщается, что деревня «главного татарина мира» Аняково расположена в 30 километрах Башкирии, а родители его отца – новые башкиры. Так записано в метрической книге Мензелинского уезда Уфимской губернии от 1894 года.

Между тем, долгие годы жителей соседствующих республик записывают то в башкиры, то в татары, да и сами они зачастую со стопроцентной уверенностью не могут точно назвать свою национальность.

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Источник: www.sobkor02.ru
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