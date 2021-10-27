Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии инвалид на коляске смогла посетить Аскинскую пещеру

В Башкирии инвалид на коляске смогла посетить Аскинскую пещеру

09:02, 27 окт 2021

В Башкирии впервые в истории инвалид на коляске спустилась в Аскинскую ледяную пещеру. Об этом рассказала Ленара Иванова, министр семьи и социальной защиты населения Башкирии.

Благодаря поддержке спонсоров и отзывчивости специального отряда МЧС, жительница Башкирии увидела своими глазами уникальный реликтовый лёд. Аскинская пещера уникальна в своем роде. В ней сохранился многовековой реликтовый лед, который пережил сотни поколений людей на земле. Несколько лет пещеру взяли под свою охрану представители РГО. 

Вход в пещеру строго ограничен - не более определенного количества туристов в час. Это сделано для того, чтобы не нарушать внутренний микроклимат.  

Туристические достопримечательности Башкирии тем временем становятся с каждым днем более доступнее, в том числе и для маломобильных граждан.

Ленара Иванова:

Работа продолжается. Просека в лесу прорублена, остаётся отсыпать дорогу и установить металлические лестницы в местах крутого подъема. Нам очень повезло, что в нашей экспедиции сумели принять участие гости из Москвы и Питера.

Читайте также:

Жительницу Башкирии пригласили на "Модный приговор"
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: ivanovalenara
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: