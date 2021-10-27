В Башкирии инвалид на коляске смогла посетить Аскинскую пещеру
09:02, 27 окт 2021
В Башкирии впервые в истории инвалид на коляске спустилась в Аскинскую ледяную пещеру. Об этом рассказала Ленара Иванова, министр семьи и социальной защиты населения Башкирии.
Благодаря поддержке спонсоров и отзывчивости специального отряда МЧС, жительница Башкирии увидела своими глазами уникальный реликтовый лёд. Аскинская пещера уникальна в своем роде. В ней сохранился многовековой реликтовый лед, который пережил сотни поколений людей на земле. Несколько лет пещеру взяли под свою охрану представители РГО.
Вход в пещеру строго ограничен - не более определенного количества туристов в час. Это сделано для того, чтобы не нарушать внутренний микроклимат.
Туристические достопримечательности Башкирии тем временем становятся с каждым днем более доступнее, в том числе и для маломобильных граждан.
Ленара Иванова:
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