09:54, 01 ноя 2021

Жители Башкирии в ноябре смогут наблюдать максимум метеорного потока Леониды. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.







С 6 по 30 ноября ночное небо будут разрезать яркие быстрые метеоры потока Леонид, максимум действия которого наступит в ночь с 16 на 17 ноября. Лучшее время для его наблюдения после четырех часов ночи, когда созвездие Льва поднимется достаточно высоко над горизонтом на юго-востоке. Отмечено, что в этом году наблюдению метеорного потока помешает Луна.





«Будучи почти полной, она будет видна уже с вечера (взойдет в 16:30 по уфимскому времени) и зайдет в 06:17 – за 2,5 часа до восхода Солнца, так что темная безлунная ночь продлится в течение почти двух часов – после захода Луны и до рассвета. И это лучшее время для наблюдения максимума Леонид», - сообщили в пресс-службе городского планетария.

Леониды – белые или голубовато-белые метеоры, среди которых могут появляться и очень яркие метеоры – болиды, оставляющие в небе следы, светящиеся в течение нескольких секунд.

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Фото: pixabay