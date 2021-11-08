Жители Башкортостана смогут наблюдать в ночном небе необычное явление

09:55, 08 ноя 2021

В Башкирии для наблюдения будет доступна встреча в небе двух самых ярких светил: Венеры и Луны. Об этом сообщили специалисты Уфимского городского планетария.







Необычное явление жители республики смогут наблюдать сегодня вечером, 8 ноября. При условии, что небо не будет затянуто дымкой или облаками, Венера будет светить прямо рядом с серпиком молодой Луны. Их встречу можно увидеть в течение почти двух часов сразу же после захода Солнца над южным горизонтом. После 19:00 планета и спутник Земли скроются.



«Первой – в 19:17 – под горизонтом скроется Венера, а через 25 минут – в 19:42 - зайдет Луна», — сообщают эксперты.





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