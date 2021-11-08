Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

Жители Башкортостана смогут наблюдать в ночном небе необычное явление

Жители Башкортостана смогут наблюдать в ночном небе необычное явление

09:55, 08 ноя 2021

В Башкирии для наблюдения будет доступна встреча в небе двух самых ярких светил: Венеры и Луны. Об этом сообщили специалисты Уфимского городского планетария. 

Необычное явление жители республики смогут наблюдать сегодня вечером, 8 ноября. При условии, что небо не будет затянуто дымкой или облаками, Венера будет светить прямо рядом с серпиком молодой Луны. Их встречу можно увидеть в течение почти двух часов сразу же после захода Солнца над южным горизонтом. После 19:00 планета и спутник Земли скроются. 

«Первой – в 19:17 – под горизонтом скроется Венера, а через 25 минут – в 19:42 - зайдет Луна», — сообщают эксперты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: