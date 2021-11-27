Как написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, чтобы оно обязательно дошло

11:18, 27 ноя 2021

До празднования Нового года осталось не так много дней, и для создания особой праздничной атмосферы родители с детьми пишут письма Деду Морозу. Как правильно написать письмо Деду Морозу, чтобы оно вдруг не вернулось обратно и точно дошло до адресата?

Куда написать письмо Деду Морозу: адрес и отправка









Самое главное в письме Деду Морозу — указать верный адрес. Все знают, что Дед Мороз живет в Великом Устюге, однако этой информации для отправки письма с пожеланиями и просьбами все же недостаточно.

Итак, письма Деду Морозу необходимо отправлять по адресу: город Великий Устюг, Вологодская область, Дом Деда Мороза. Почтовый индекс 162390.



Примечательно, что в Уфе по улице Ленина, 28 есть специальный почтовый ящик для писем к главному волшебнику Нового года, который, к слову, установили на этой неделе.



Между тем на сайте «Канцелярия Деда Мороза», по данным на 26 ноября 2021 года, Морозу было отправлено более 3,7 миллиона писем.

Что написать в письме Деду Морозу





Безусловно, копировать чужой готовый текст письма из интернета не нужно, однако необходимо соблюсти некоторые правила приличия. Предлагаем примерный план письма:

Поприветствовать Дед Мороза и Снегурочку

Представиться и немного рассказать о себе

Поздравить волшебников с наступающим праздником

Подробно изложить свои пожелания и просьбы

Можно написать письмо Деду Морозу онлайн

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А теперь информация для тех, кто считает, что Дед Мороз — выдумка, или просто не хочет гадать, ответит ли на письмо Дед Мороз или нет.Заказать поздравления и даже подарок можно онлайн, разумеется, в обмен на деньги. Среди подарков: игрушки, книги и сладости. Отмечается, что поздравления будут приходить в фирменном конверте с печатью и почтовым штемпелем.