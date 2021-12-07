В Башкирии появилась «онлайн-читалка» на башкирском языке

09:50, 07 дек 2021

Известно, что функция авточтеца доступна на платформе онлайн-переводчика bashkortsoft.ru. При этом разработка приложения для чтения книг на башкирском идет полным ходом.







В этом участвуют не только программисты, но и специалисты Национальной библиотеки имени Валиди. Что не удивительно: они перевели в электронный формат почти всю художественную литературу авторов республики. Инициаторы проекта рассчитывают получить финансирование в рамках гранта Главы Башкотостана, направленного на сохранение языков народов республики.





— Мы сделаем приложение максимально удобным для использования. Слушать книги можно будет в дороге, на работе, во время отдыха, в классических и беспроводных наушниках. Наш продукт позволит восполнить дефицит башкирской языковой среды, который особенно актуален для городов. При этом голос программы создан нейросетью, на основе речи ведущего БСТ Наиля Юнусова, — рассказали специалисты.



Более того, «читалка» будет востребована и людьми, желающими выучить башкирский язык. Она позволит слушать его в фоновом режиме и запоминать новые слова.





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