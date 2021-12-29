В Башкирии археологи обнаружили капище с человеческими черепами
19:19, 29 дек 2021
В Башкирии археологи обнаружили капище с человеческими черепами, которое больше смахивает на обитель Бабы Яги.
Приблизительный возраст находки составляет около двух столетий, останки находятся в Каповой пещере. Специалисты пришли к выводу, что кости там лежат неспроста. Внутри все напоминает сказы о злой старухе, но намного мрачнее. Остатки золы от кострища, черепа юных девушек до двадцати лет, косточки разных животных.
Подобное место в России не одно - похожую леденящую кровь картину не так давно наблюдали челябинские археологи в Игнатьевской пещере.
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