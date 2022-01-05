В Башкирии очевидцы сообщили об уникальном явлении в небе

15:46, 05 янв 2022

В Чишминском районе Башкирии в небе образовались световые столбы. Их заметил исполняющий обязанности председателя Госкомитета по туризму Башкирии Ринат Фаткуллин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях сегодня, 5 января.







Световые столбы также называют «гало». Обычно их можно наблюдать ночью в зимнее время, когда температура — ниже 20 градусов.



— Стали свидетелями интересного явления — эффекта гало, или световых столбов. Холод идет, уже -22, — поделился впечатлениями Фаткуллин на своей странице в соцсетях.

Чиновник рассказал, что это явление он наблюдал в селе Ябалаклы.



В Башкирии действительно ударили морозы. В ближайшие дни температура будет держаться на уровне ниже -20 градусов. Однако в скором времени, по прогнозу синоптиков, погода резко изменится.

Читайте также: В Башкирии ожидается небольшой снег

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ринат Фаткуллин / Vk.com