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В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами

В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами

18:24, 19 янв 2022

В Мечетлинском районе в ночь на 18 января родился необычный теленок с четырьмя глазами. Все произошло в частном хозяйстве села Большая Ока, сообщается газета «Мечетлинская жизнь».

Уточняется, что корова долгое время не могла разрешиться, из-за чего пришлось вызывать ветеринарного врача Булата Алимбаева. Когда теленок родился на свет, стало понятно, что у него две пары глаз, два носа и два рта.



Только что родившееся животное умерло практически сразу после родов.  

Ранее сообщалось о том, что в одном из хозяйств Бакалинского района родился индюшонок-мутант с четырьмя лапами. Видео с необычным птенцом снял местный житель, а в деревне Зилим родился трехногий жеребенок

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Мечетлинская новь
Теги: Мечетлинский район
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