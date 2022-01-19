В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами

18:24, 19 янв 2022

В Мечетлинском районе в ночь на 18 января родился необычный теленок с четырьмя глазами. Все произошло в частном хозяйстве села Большая Ока, сообщается газета «Мечетлинская жизнь».



Уточняется, что корова долгое время не могла разрешиться, из-за чего пришлось вызывать ветеринарного врача Булата Алимбаева. Когда теленок родился на свет, стало понятно, что у него две пары глаз, два носа и два рта.







Только что родившееся животное умерло практически сразу после родов.



Ранее сообщалось о том, что в одном из хозяйств Бакалинского района родился индюшонок-мутант с четырьмя лапами. Видео с необычным птенцом снял местный житель, а в деревне Зилим родился трехногий жеребенок





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Фото: Мечетлинская новь