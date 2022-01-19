В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами
18:24, 19 янв 2022
В Мечетлинском районе в ночь на 18 января родился необычный теленок с четырьмя глазами. Все произошло в частном хозяйстве села Большая Ока, сообщается газета «Мечетлинская жизнь».
Уточняется, что корова долгое время не могла разрешиться, из-за чего пришлось вызывать ветеринарного врача Булата Алимбаева. Когда теленок родился на свет, стало понятно, что у него две пары глаз, два носа и два рта.
Только что родившееся животное умерло практически сразу после родов.