Уфимская художница создала портрет Мишустина из продуктового набора
17:23, 02 фев 2022
Художница из Уфы Евгения Сковарт создала портрет председателя правительства России Михаила Мишустина из продуктов. Она сделала это, чтобы привлечь внимание к проблеме маленьких надбавок к пенсиям, пособиям для ряда категорий жителей и прожиточному минимуму.
Портрет художница создала из капусты, картофеля, чая, хлеба, риса, моркови, лука, сосисок, лапши быстрого приготовления, шоколада, сахара, соли, плавленого сыра, макарон, гречки, овсяных хлопьев и сушек. На продукты у нее ушло 1 028 рублей.
По словам художницы, портрет был съеден. Его электронную версию выставили на продажу, большую часть средств уфимка отправит в благотворительные фонды, помогающие малоимущим и пенсионерам.
Источник: Моя Уфа
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