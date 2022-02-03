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Жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса

Жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса

08:42, 03 фев 2022

13 февраля жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.

Планеты появятся перед рассветом и будут находиться в созвездии Стрельца. Венера взойдёт на небо раньше – в 06:23 часов, Марс – на 50 минут позже.

Небесное явление можно будет наблюдать невооружённым глазом до восхода Солнца.

Ранее сообщалось о том, что в  Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Уфимский планетарий
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