Жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса
08:42, 03 фев 2022
13 февраля жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.
Планеты появятся перед рассветом и будут находиться в созвездии Стрельца. Венера взойдёт на небо раньше – в 06:23 часов, Марс – на 50 минут позже.
Небесное явление можно будет наблюдать невооружённым глазом до восхода Солнца.
Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами.
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Источник:
ufa.aif.ru
Фото: Уфимский планетарий
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