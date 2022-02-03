08:42, 03 фев 2022

13 февраля жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Марса. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.



Планеты появятся перед рассветом и будут находиться в созвездии Стрельца. Венера взойдёт на небо раньше – в 06:23 часов, Марс – на 50 минут позже.



Небесное явление можно будет наблюдать невооружённым глазом до восхода Солнца.



Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами.



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Фото: Уфимский планетарий