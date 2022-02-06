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В Башкирии пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбалки

В Башкирии пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбалки

11:32, 06 фев 2022

В Ишимбае пенсионерки организовали женский клуб любителей рыбной ловли. Теперь практически каждую неделю с рюкзаками и ледобурами наперевес они отправляются на водоемы в поисках хорошего клёва.

"Это вроде как на праздник какой-то собираешься. Мы постоянно ездим. Пропускаем, только уже когда погода не позволяет или кто-то занят. А по одной или вдвоем уже не хочется, у нас группа", - говорит одна из любительниц рыбалки Ольга Егорова.

У пенсионерок есть свой ритуал. Прежде чем выйти на лед, они должны отнести гостинец Анжеле – бездомной собаке, которая всегда их ждет на конечной остановке.

Команда пенсионерок побеждала и на районных соревнованиях по зимней рыбалке. С удочкой наперевес за уловом женщины ходят не один десяток лет. И практически все пристрастились к рыбалке благодаря мужьям.

Большую же часть улова раздают знакомым. Рыбачки уверены: жизнь на пенсии только начинается. И коллективные походы с удочками гораздо полезнее, чем сидение на скамейках.

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Источник: bash.news
Теги: Ишимбайский район
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