Специалист рассказал, где в Уфе могут возникнуть новые карстовые провалы

18:17, 03 мар 2022

Кандидат геолого-минералогических наук, профессор Владимир Барышников рассказал, где в Уфе могут возникнуть новые провалы и проседания грунта.







По словам ученого территория от кинотеатра «Победа» до Шакши – «очень слабая» и подвержена размыву грунтов.



– Там все покрыто воронками. Когда-то в этом месте был залив Каспийского моря. С тех пор там сформировалась осадочная толща, которая не затвердела, осталась рыхлой и легко размываемой подземными водами, – заявил Барышников.

С приходом весны, как считает профессор, в районе улицы Интернациональной стоит ожидать новых приседаний и провалов, поскольку начнется активное таяние снегов, которое усилит движение подземных и карстовых вод, а вместе с этим и возрастет степень ослабления несущих грунтов из-за усилившегося размыва.





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Фото: МЧС по Башкирии