Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии родился абсолютно белый теленок

В Башкирии родился абсолютно белый теленок

19:11, 26 мар 2022

Необычный случай произошел на одном из местных фермерских хозяйств в Иглинском районе – там родился абсолютно седой ребенок. И это при том, что все остальное поголовье на ферме – исключительно угольно-черного цвета.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», поначалу владельцы фермы очень удивились теленку, обеспокоившись, что его странный окрас может быть вызван генетической мутацией. Но судя по тому, как теленок резво играет среди других коров и быков, можно предположить, что он абсолютно здоров и ничем, кроме уникальной расцветки, от своих сородичей не отличается.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Иглинский район
Читайте также

В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами
Это интересно
В Мечетлинском районе Башкирии родился теленок с 4 глазами
В Татышлинском районе Башкирии загорелась ферма: погибли 12 коров и две лошади
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии загорелась ферма: погибли 12 коров и две лошади
В Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине | видео
Это интересно
В Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине | видео
Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способов сохранения потомства
Экономика в Башкирии
Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способов сохранения потомства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: