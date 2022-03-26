В Башкирии родился абсолютно белый теленок

19:11, 26 мар 2022

Необычный случай произошел на одном из местных фермерских хозяйств в Иглинском районе – там родился абсолютно седой ребенок. И это при том, что все остальное поголовье на ферме – исключительно угольно-черного цвета.



Как сообщает ГТРК «Башкортостан», поначалу владельцы фермы очень удивились теленку, обеспокоившись, что его странный окрас может быть вызван генетической мутацией. Но судя по тому, как теленок резво играет среди других коров и быков, можно предположить, что он абсолютно здоров и ничем, кроме уникальной расцветки, от своих сородичей не отличается.



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Фото: скрин видео