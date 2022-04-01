В небе над Башкирией можно будет увидеть «вечернюю звезду»

09:25, 01 апр 2022

Самую близкую к Солнцу планету смогут наблюдать жители Уфы и Башкирии в ночь на 3 апреля. В 4.10 по местному времени Меркурий «спрячется» за Солнцем.







«В этот момент Меркурий будет находиться на линии, соединяющей Землю и Солнце, при этом Земля и Меркурий расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Меркурий будет виден за Солнцем. Солнце и Меркурий будут находиться в созвездии Рыб. Верхнее соединение знаменует собой окончание утренней видимости Меркурия и начало вечерней видимости, то есть Меркурий будет весь апрель виден вечером после захода Солнца на западе», - объяснили специалисты Уфимского планетария.



29 апреля Меркурий максимально удалится от Солнца. В конце месяца он будет заходить около 23-х часов вечера - на 2 часа 15 минут позже Солнца, и будет виден как самая яркая звезда низко над западным горизонтом.





За таким явлением можно будет наблюдать вплоть до 22 мая. После этого Меркурий можно будет видеть на утреннем небе.



Отметим, Меркурий - самая быстрая планета Солнечной системы: один оборот вокруг Солнца он совершает за 88 земных суток. В результате его положение относительно Земли и Солнца очень быстро изменяется, и за 4 месяца он успевает стать и вечерней, и утренней звездой.





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Фото: Уфимский планетарий