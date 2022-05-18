На Эверест поднялась первая женщина из Башкирии
15:05, 18 май 2022
На вершину Эвереста поднялась первая женщина из Башкирии. Ею стала Вероника Зарипова. Она добралась до самой высокой точки планеты 17 мая в 4 утра. По словам Вероники Зариповой, она стала 12-й женщиной из России, которая покорила Эверест.
«Первая женщина из Республики Башкортостан на вершине Эвереста. 12 женщина из России на вершине Эвереста. Первая Зарипова. Я вас всех очень люблю. Спасибо за поддержку, мотиваторы мои», – написала путешественница в социальных сетях.
Вероника Зарипова поднималась на вершину следом за предпринимателем и альпинистом из Уфы Сергеем Белкиным. Напомним, мужчина поднялся на Эверест 12 мая в 6 утра. На высоте 8848 метров он установил флаг Республики Башкортостан.
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