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На Эверест поднялась первая женщина из Башкирии

На Эверест поднялась первая женщина из Башкирии

15:05, 18 май 2022

На вершину Эвереста поднялась первая женщина из Башкирии. Ею стала Вероника Зарипова. Она добралась до самой высокой точки планеты 17 мая в 4 утра. По словам Вероники Зариповой, она стала 12-й женщиной из России, которая покорила Эверест.

«Первая женщина из Республики Башкортостан на вершине Эвереста. 12 женщина из России на вершине Эвереста. Первая Зарипова. Я вас всех очень люблю. Спасибо за поддержку, мотиваторы мои», – написала путешественница в социальных сетях.

Вероника Зарипова поднималась на вершину следом за предпринимателем и альпинистом из Уфы Сергеем Белкиным. Напомним, мужчина поднялся на Эверест 12 мая в 6 утра. На высоте 8848 метров он установил флаг Республики Башкортостан.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1003759
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