Двойник Главы Башкирии может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России

20:03, 19 май 2022

Двойник Хабирова, которого обнаружили уфимцы еще в марте этого года, может стать новым владельцем сети ресторанов McDonaldʼs в России.







Компания бизнесмена Кайрата Боранбаева владеет сетью ресторанов в Беларуси, Казахстане и в некоторых регионах России.

Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs. Кайрат Боранбаев является родственником Нурсултана Назарбаева — бывшего президента Казахстана.





Информацию о возможной покупке сообщило издание The Bell, ссылаясь на свои собственные источники. Известно, что потенциальным покупателем является компания «СПП», которой владеет Боранбаев. На данный момент организация управляет заведениями известной сети фастфудов в Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях. Также бизнесмен владеет франшизами в Беларуси и Казахстане.

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