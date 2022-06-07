Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

Парад планет смогут наблюдать в июне жители Башкирии

Парад планет смогут наблюдать в июне жители Башкирии

09:17, 07 июн 2022

В июне жители Башкирии смогут увидеть парад планет, сообщает уфимский планетарий.

Отмечено, что уже весной этого года все семь планет были видны на утреннем небе. Они, ближе к утру, одна за другой появлялись над горизонтом и на рассвете, как на параде, выстраивались в линию вдоль эклиптики. Но видимость их была не очень благоприятной.

Этот парад планет продолжится и в июне, и видимость большинства планет, особенно в конце месяца, будет более благоприятной. Лучше всего парад планет пронаблюдать до рассвета именно в этот период месяца, когда к планетам присоединится убывающая Луна, которая поочередно, начиная с 19 июня, встретится со всеми планетами. В самом конце месяца можно будет наблюдать и «неуловимый» Меркурий.


Выстроятся планеты на небе от юга до северо-востока в таком порядке: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венера и Меркурий.

Парад планет продолжится и в июле, но их  строй покинет проворный Меркурий, который после 17 июля «сбежит» на вечернее небо.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay
Читайте также

В Башкирии жители смогут наблюдать соединение двух планет
Это интересно
В Башкирии жители смогут наблюдать соединение двух планет
До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет
Это интересно
До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет
В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет
Общество в Башкирии
В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет
В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры
Это интересно
В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: