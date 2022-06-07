Парад планет смогут наблюдать в июне жители Башкирии

09:17, 07 июн 2022

В июне жители Башкирии смогут увидеть парад планет, сообщает уфимский планетарий.







Отмечено, что уже весной этого года все семь планет были видны на утреннем небе. Они, ближе к утру, одна за другой появлялись над горизонтом и на рассвете, как на параде, выстраивались в линию вдоль эклиптики. Но видимость их была не очень благоприятной.



Этот парад планет продолжится и в июне, и видимость большинства планет, особенно в конце месяца, будет более благоприятной. Лучше всего парад планет пронаблюдать до рассвета именно в этот период месяца, когда к планетам присоединится убывающая Луна, которая поочередно, начиная с 19 июня, встретится со всеми планетами. В самом конце месяца можно будет наблюдать и «неуловимый» Меркурий.





Выстроятся планеты на небе от юга до северо-востока в таком порядке: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран, Венера и Меркурий.



Парад планет продолжится и в июле, но их строй покинет проворный Меркурий, который после 17 июля «сбежит» на вечернее небо.

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Фото: pixabay