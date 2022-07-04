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Житель Курганской области за 3 часа собрал пять ящиков грибов

Житель Курганской области за 3 часа собрал пять ящиков грибов

11:59, 04 июл 2022

Житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять коробок грибов за короткий срок. Об этом изданию "Ура" рассказал сам мужчина.



«В воскресенье вышли в десять часов втроем из дома и всего за три часа собрали такой урожай в пределах одного леса. Чаще всего попадались обабки и подберезовики, находили и парочку груздей. В целом, грибы все молодые, только-только выросшие. Через пару дней, наверное, еще пойдут», — говорит Мостовских. Как отметил мужчина, грибы он собирает не для продажи, а для себя и родных. Собранный урожай он решил засушить и заморозить для будущих заготовок и блюд.

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Источник: ura.news
Фото: Евгений Мостовских
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