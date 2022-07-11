Глава Башкирии рассказал, как хобби может перерасти в бизнес

13:46, 11 июл 2022

Сегодня, 11 июля, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рассказал, как хобби столяра Александра Бекетова переросло в любимое дело.







По словам главы республики в феврале этого года на «предпринимательском часе» Александр представил проект по производству деревянных развивающих конструкторов для детей - «Я сам смогу». Столяру была оказана поддержка по оформлению документов и покупке дополнительного оборудования для изготовления игрушек.



Александр Бекетов открыл детскую столярную школу «Бобер» в селе Новобелокатай и учит делать игрушки своими руками.





«Желаю Александру и всем инициативным людям успехов и напоминаю, что если у вас есть желание начать свое дело, обязательно нужно двигаться. Первый шаг – звоните в районную администрацию и записывайтесь на «Предпринимательский час». Там вас ждут главы районов и бизнес-шерифы», - заключил Хабиров.

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Фото: соцсети Радия Хабирова