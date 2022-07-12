Жители Башкирии смогут наблюдать суперполнолуние

19:49, 12 июл 2022

В ночь с 13 на 14 июля можно будет понаблюдать восход Суперлуны. Об этом сообщили в уфимском планетарии.



При хорошей погоде жители Уфы и Башкирии увидят восход «большой» полной Луны. Небесное тело появится над горизонтом в Уфе на юго-востоке в 22:20. Спутник Земли будет находиться на ближайшем расстоянии от нашей планеты, поэтому она будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем когда максимально удалена от Земли.



Отмечается, что, когда Луна находится максимально близко от Земли, это состояние называют суперполнолунием.

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