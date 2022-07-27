В Башкирии нашли окаменелое дерево, возраст которого составил 300 млн лет

11:09, 27 июл 2022

Накануне в Туймазинском районе Башкирии обнаружили уникальную находку – окаменелое дерево высотой около 30 метров и возрастом около 300 млн лет. Открытие сделал краевед-поисковик из Кандров Юрий Почкулев, пишет местная газета «Туймазинский вестник».



Ученый нашел дерево в карьере – груда обломков напомнила краеведу кору дерева, и он не ошибся.







- Я осторожно подкопал грунт в этом месте и натолкнулся на ствол окаменелого дерева длиной более 24,5 метра. Диаметр основания исполина – 95 сантиметров. Какова была его истинная высота, не могу сказать, так как до макушки мы еще так и не добрались. Признаюсь, я не сразу поверил, что передо мной исторический артефакт. Несколько дней приходил на карьер в одиночку. И только когда убедился в необычности находки, рассказал о ней товарищам-краеведам – Игорю Губайдуллину, Дамиру Нуретдинову и Владимиру Миронову, которые подключились к работе, - рассказал Юрий Почкулев.





Стоит отметить, что такие уникальные растения встречаются гораздо реже, чем животные, но, несмотря на это, в районе их уже находили – в селах Райманово, Бишкураево, Балтаево.



Артефакт может стать местной достопримечательностью – место краеведы желают огородить, выставить информационный стенд и водить людей к нему на экскурсию.

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Фото: Туймазинский вестник