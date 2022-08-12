Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии дачник обнаружил зуб мамонта

В Башкирии дачник обнаружил зуб мамонта

11:16, 12 авг 2022

На берегу Уфимки найден зуб мамонта. Его обнаружил местный дачник Ильдус Виноградов вблизи садового товарищества «Зеленый мыс».



Сначала мужчина подумал, что это часть ствола дерева, сфотографировал и выложил в чат садоводов. Находкой заинтересовались археологи. Специалисты установили, что это один из четырех жевательных зубов мамонта с многочисленными тонкими пластинами. У древнего животного они выпадали и вырастали до шести раз за всю жизнь.

Экспонат решили отдать в Национальный музей республики. Предположительно, зубу около 15 тысяч лет, но точный возраст определят эксперты. Артефакт сохранился достаточно хорошо и может войти в палеонтологическую коллекцию музея.


Уникальность находки в том, что это полноценный зуб с корнем, обычно попадаются лишь фрагменты. И, кстати, не только мамонтов – в Башкирии часто встречаются останки шерстистых носорогов, ведь это территория расселения гиппарионовой фауны.

Читайте также:

В Башкирии нашли окаменелое дерево, возраст которого составил 300 млн лет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
Читайте также

В Мечетлинском районе обнаружили останки мамонта
Это интересно
В Мечетлинском районе обнаружили останки мамонта
В Салаватском районе Башкирии подросток нашел зуб мамонта
Это интересно
В Салаватском районе Башкирии подросток нашел зуб мамонта
Жители Башкирии обнаружили на участке зуб мамонта
Это интересно
Жители Башкирии обнаружили на участке зуб мамонта
В центре Уфы нашли останки мамонта
Это интересно
В центре Уфы нашли останки мамонта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: