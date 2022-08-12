В Башкирии дачник обнаружил зуб мамонта

11:16, 12 авг 2022

На берегу Уфимки найден зуб мамонта. Его обнаружил местный дачник Ильдус Виноградов вблизи садового товарищества «Зеленый мыс».







Сначала мужчина подумал, что это часть ствола дерева, сфотографировал и выложил в чат садоводов. Находкой заинтересовались археологи. Специалисты установили, что это один из четырех жевательных зубов мамонта с многочисленными тонкими пластинами. У древнего животного они выпадали и вырастали до шести раз за всю жизнь.



Экспонат решили отдать в Национальный музей республики. Предположительно, зубу около 15 тысяч лет, но точный возраст определят эксперты. Артефакт сохранился достаточно хорошо и может войти в палеонтологическую коллекцию музея.





Уникальность находки в том, что это полноценный зуб с корнем, обычно попадаются лишь фрагменты. И, кстати, не только мамонтов – в Башкирии часто встречаются останки шерстистых носорогов, ведь это территория расселения гиппарионовой фауны.

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Фото: скриншот видео