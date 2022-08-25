В Башкирии рассказали об уникальной лиственнице

12:26, 25 авг 2022

Глава Баймакского района Фанис Аминев рассказал о дереве, которое уже несколько веков растет около башкирской деревни. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.



Уникальная лиственница находится около деревни Бетеря. Ученые, измерив размеры ствола и осмотрев огромные ветви, предположили, что ей более 700 лет. Глава района отметил, что добраться до дерева достаточно сложно, так как оно находится в глубинке и дороги до него нет. Но, по словам Фаниса Аминева, уникальная лиственница стоит потраченных сил.



— Эта лиственница, но не простая, это огромный гигант, переживший много столетий, — сказал глава района. — Прижавшись к ней, испытываешь приятное чувство тихой радости и ласкового уюта, заряжаешься ее энергией и получаешь новые силы.



Ранее сообщалось о том, что жительница Баймака, защищаясь от побоев зарезала мужа-вахтовика на глазах у сына



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Фото: социальные сети Фаниса Аминева