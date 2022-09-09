В Башкортостане в сентябре выпал первый снег

15:55, 09 сен 2022

Накануне в Белорецком районе Башкирии выпал первый снег. О резкой смене погоды и осадках сообщили в гостевом комплексе «Дом61».



Первый снег зафиксировали в четверг, 8 сентября, на горе Иремель. Хлопья снега зафиксировали путешественники из Екатеринбурга и московская съемочная группа, которые поднимались на вершину.



Отметим, что гора Иремель представляет собой двухвершинный массив: высота Большого Иремеля составляет 1 582 метра, а Малого — 1 449 метра.

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Фото: соцсети