25 октября жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

21:06, 03 окт 2022

Жители Башкирии станут свидетелями солнечного затмения. Как сообщает пресс-служба уфимского планетария, оно случится 25 октября.







Ученые отмечают, что грядущее затмение будет иметь очень большую фазу – Луна закроет 81% Солнца. Эффект явления будет выражаться в том, что среди бела дня как будто бы наступит вечер.



Подобное затмение жители республики в последний раз наблюдали 1 августа 2008 года. Тогда его фаза составили 0,8. В будущем что-то подобное произойдет лишь через восемь лет, Луна закроет Солнце на 90%.





В Уфе затмение начнется в 14:44, а его максимум наступит в 15:59, и в тот самый момент Луна 81% часть солнечного диска. После этого спутник Земли начнет «сползать» с Солнца, и в 17:09 явление закончится.



– Весь процесс будет продолжаться 2 часа 25 минут. Для того, чтобы увидеть весь ход затмения, для наблюдения нужно выбрать место с открытым горизонтом на юго-запад, – отмечают сотрудники уфимского планетария.

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