Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Урсиды
09:13, 21 дек 2022
Жители Башкирии увидят метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.
Ежегодно с 17 по 26 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, сброшенных кометой 8Р/Tuttle при ее периодических приближениях к Солнцу. Эти частицы влетают в атмосферу Земли и сгорают, образуя метеорный поток Урсиды. Максимум этого действия приходится на 22-23 декабря.
В этом году поток достигнет пика активности около трех часов ночи 23 декабря. В этом году ночь 23 декабря будет ночью новолуния, поэтому Луна не помешает наблюдению.
Наблюдать за метеорным потоком можно будет всю ночь, вплоть до рассвета.