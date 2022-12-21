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Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Урсиды

Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Урсиды

09:13, 21 дек 2022

Жители Башкирии увидят метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.

Ежегодно с 17 по 26 декабря Земля проходит через рой мелких частиц, сброшенных кометой 8Р/Tuttle при ее периодических приближениях к Солнцу. Эти частицы влетают в атмосферу Земли и сгорают, образуя метеорный поток Урсиды. Максимум этого действия приходится на 22-23 декабря.



В этом году поток достигнет пика активности около трех часов ночи 23 декабря. В этом году ночь 23 декабря будет ночью новолуния, поэтому Луна не помешает наблюдению.

Наблюдать за метеорным потоком можно будет всю ночь, вплоть до рассвета.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: метеорный поток урсиды
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