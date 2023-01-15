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Жители Учалинского района Башкирии наблюдали редкое небесное явление

Жители Учалинского района Башкирии наблюдали редкое небесное явление

21:35, 15 янв 2023

Жители башкирского Зауралья сообщили, что наблюдали 14 января в небе редкое небесное явление. Пользователи социальных сетей рассказали, что видели так называемые лентикулярные облака. Сообщения об облаках поступали из Учалов, Учалинского района.

– Очень красивое явление, – прокомментировали местные жители.



Стоит отметить, что такие облака можно наблюдать довольно редко. Они образуются между двумя слоями чаще всего над горными вершинами и характерны своей неподвижностью.

Ранее сообщалось о том, что жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Башкирии слепила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину. Скульптура получилась настолько удачной, что многие местные водители начали проявлять осторожность.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалы Учалинский район
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