Жители Учалинского района Башкирии наблюдали редкое небесное явление
21:35, 15 янв 2023
Жители башкирского Зауралья сообщили, что наблюдали 14 января в небе редкое небесное явление. Пользователи социальных сетей рассказали, что видели так называемые лентикулярные облака. Сообщения об облаках поступали из Учалов, Учалинского района.
– Очень красивое явление, – прокомментировали местные жители.
Стоит отметить, что такие облака можно наблюдать довольно редко. Они образуются между двумя слоями чаще всего над горными вершинами и характерны своей неподвижностью.