Почему сон под тяжелым одеялом полезен для здоровья?

12:33, 26 янв 2023

Во-первых, такое одеяло стимулирует выработку серотонина или, как его еще называют, «гормон счастья». В темноте серотонин преобразуется в мелатонин ("гормон сна").



Тяжелое одеяло было изобретено в конце 1990-х годов биологом Темпл Грандин. Она дала ему название "машина для объятий". Женщина заметила, что этот предмет спального гардероба эффективно помог ей успокоиться. Вначале она использовала его для себя, а затем опробовала его на детях с аутизмом.







И вправду, тяжелое одеяло хорошо помогает справиться с бессонницей и тревогой.



Еще одно его преимущество заключается в том, что он оказывает равномерное давление на каждый миллиметр тела. И тело расслабляется. Мозгу поступает сигнал - здесь комфортно и безопасно, пора передохнуть.

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