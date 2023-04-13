Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии на видео попал проснувшийся медведь

В Башкирии на видео попал проснувшийся медведь

10:39, 13 апр 2023

В Башкортостане в местном Нацпарке в объективы видеокамер попал медведь, проснувшийся после зимней спячки. Видеоматериал разместили в соцсетях сотрудники учреждения.



На видеокадрах видно, как животное, встав на задние лапы, долго и очень старательно трется о дерево частями тела. По мнению экспертов, косолапый таким способом помечает свою территорию, оставляя свой запах на коре. Это служит сигналом для других животных, что данное место занято и что их хозяин находится поблизости.


Кроме того, во время данной "процедуры" хищники смолят свою шерсть, защищая себя тем самым от укусов насекомых, блох и клещей.

- По царапинам на коре деревьев можно установить сколько медведю лет и какого он размера. Главное - убедиться, что его нет поблизости", - говорят эксперты национального парка.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Читайте также

В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров
В Башкирии бурый медведь указал путнику дорогу до Уфы (видео)
Это интересно
В Башкирии бурый медведь указал путнику дорогу до Уфы (видео)
Проснувшийся медведь в Иглинском районе напугал жителей одной из деревень
Происшествия в Башкирии
Проснувшийся медведь в Иглинском районе напугал жителей одной из деревень
В Караидельском районе медведь напал на работников транспортной организации
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе медведь напал на работников транспортной организации


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: