В Башкирии на видео попал проснувшийся медведь

10:39, 13 апр 2023

В Башкортостане в местном Нацпарке в объективы видеокамер попал медведь, проснувшийся после зимней спячки. Видеоматериал разместили в соцсетях сотрудники учреждения.







На видеокадрах видно, как животное, встав на задние лапы, долго и очень старательно трется о дерево частями тела. По мнению экспертов, косолапый таким способом помечает свою территорию, оставляя свой запах на коре. Это служит сигналом для других животных, что данное место занято и что их хозяин находится поблизости.





Кроме того, во время данной "процедуры" хищники смолят свою шерсть, защищая себя тем самым от укусов насекомых, блох и клещей.

- По царапинам на коре деревьев можно установить сколько медведю лет и какого он размера. Главное - убедиться, что его нет поблизости", - говорят эксперты национального парка.

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Фото: скриншот видео