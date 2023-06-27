Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока «Июньские Боотиды»
09:19, 27 июн 2023
Ранним утром 28 июня жители Башкирии смогут наблюдать интересное небесное явление. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария. Перед рассветом в среду максимума своей активности достигнет метеорный поток Июньские Боотиды.
Как рассказали специалисты, часто светлые ночи в это время годы не очень благоприятны для наблюдения за подобными явлениями. Тем не менее Луна в этом году мешать наблюдениям не будет? Она будет в фазе первой четверти и зайдет в 01:33 по уфимскому времени.
«Июньские Боотиды не совсем обычный поток и ведет себя непредсказуемо. Чаще всего активность потока очень низкая: 1-2 метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности – до 100 метеоров в час», — поделились эксперты.
В планетарии также рассказали, что такие явления всегда лучше наблюдать за городом, где небо наиболее темное, поскольку отсутствует уличное освещение.