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Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока «Июньские Боотиды»

Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока «Июньские Боотиды»

09:19, 27 июн 2023

Ранним утром 28 июня жители Башкирии смогут наблюдать интересное небесное явление. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария. Перед рассветом в среду максимума своей активности достигнет метеорный поток Июньские Боотиды.



Как рассказали специалисты, часто светлые ночи в это время годы не очень благоприятны для наблюдения за подобными явлениями. Тем не менее Луна в этом году мешать наблюдениям не будет? Она будет в фазе первой четверти и зайдет в 01:33 по уфимскому времени.

«Июньские Боотиды не совсем обычный поток и ведет себя непредсказуемо. Чаще всего активность потока  очень низкая: 1-2  метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности – до 100 метеоров в час», — поделились эксперты.


В планетарии также рассказали, что такие явления всегда лучше наблюдать за городом, где небо наиболее темное, поскольку отсутствует уличное освещение.

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Автор: proural.info
Фото: freepik
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