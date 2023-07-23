В Башкирии на территории геопарка «Янган-Тау» нашли зуб шерстистого мамонта
12:00, 23 июл 2023
В Башкирии на территории геопарка «Янган-Тау» нашли зуб шерстистого мамонта. Сообщение о сенсационной находке разлетелось по социальным сетям. Находку на берегу Юрюзани обнаружил рыбак, чье внимание привлек необычный камень с красивыми симметричными насечками.
Исследовав предмет, палеонтологи пришли к выводу, что найденный местным жителем артефакт является зубом шерстистого мамонта. Это невероятное открытие предоставляет уникальную возможность расшифровать дополнительные аспекты климатических и экологических условий, которые сопровождали существование мамонтов в далеком прошлом.
Посетителям геопарка советуют быть особенно внимательными во время прогулок, так как каждый гость может внести свой вклад в палеонтологию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети «Янган-Тау»
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