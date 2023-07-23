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В Башкирии на территории геопарка «Янган-Тау» нашли зуб шерстистого мамонта

В Башкирии на территории геопарка «Янган-Тау» нашли зуб шерстистого мамонта

12:00, 23 июл 2023

В Башкирии на территории геопарка «Янган-Тау» нашли зуб шерстистого мамонта. Сообщение о сенсационной находке разлетелось по социальным сетям. Находку на берегу Юрюзани обнаружил рыбак, чье внимание привлек необычный камень с красивыми симметричными насечками.



Исследовав предмет, палеонтологи пришли к выводу, что найденный местным жителем артефакт является зубом шерстистого мамонта. Это невероятное открытие предоставляет уникальную возможность расшифровать дополнительные аспекты климатических и экологических условий, которые сопровождали существование мамонтов в далеком прошлом.

Посетителям геопарка советуют быть особенно внимательными во время прогулок, так как каждый гость может внести свой вклад в палеонтологию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети «Янган-Тау»
Теги: Янган-Тау
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