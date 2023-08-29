Борьба с хмелем на даче: 5 эффективных методов избавления

11:00, 29 авг 2023

Хмель, окутывающий деревья и заборы, произрастает в самых труднодоступных местах и становится неприятной заботой для дачников. Извести его на участке — задача сложная. Вот почему каждый грамотный садовод имеет на вооружении оптимальные способы противостояния этой «лиане». Хотим предложить 5 популярных советов, благодаря которым хмель либо прекратит свой рост, либо погибнет.

Перекапывание участка

Хотя этот способ требует значительных усилий, его эффективность подтверждена временем. Избавляясь от хмеля следует произвести глубокое перекапывание участка, пораженного этой растительностью, — чем глубже, тем лучше (не менее 20-30 см). Главная цель — нанести повреждения корням растения, выкопать его и регулярно избавляться от новых побегов, не позволяя им образоваться вновь.

Использование удобрений

Удобрения полезны для растений, однако превышение допустимой дозы в несколько раз способствует уничтожению сорняков. Можно применить селитру, равномерно распределив ее вокруг корней хмеля, и щедро полить водой, для быстрого впитывания вещества в корни, либо предварительно развести селитру в воде и полить полученным раствором куст.

Использование соли

Этот метод подходит для обработки участков, где хмель является единственным растением, и в ближайшее время засаживать землю не планируется. Поваренную соль следует растворить в воде, хорошо перемешать и полить раствором куст. Вдобавок к этому можно рассыпать соль рядом с корнями. Со временем хмель заметно ослабеет.

Применение куриного помета

Этот метод часто используется как народное средство в борьбе с хмелем. Концентрированный куриный помет необходимо разбавить водой и настаивать несколько часов время от времени помешивая до полного растворения. Содержимым нужно полить корни растения.

Использование гербицидов

Химические препараты могут быть приобретены в специализированных магазинах для садоводов, здесь же вы получите рекомендации по их. К примеру, гербициды можно опрыскивать, заливать ими корни или даже сделать инъекцию в стебель растения.

Эти проверенные временем методы помогут справиться с нежелательным ростом хмеля на вашей даче.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik