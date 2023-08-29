К каким болезням приводит работа по ночам?

11:19, 29 авг 2023

Последствия работы в ночное время могут быть связаны с возникновением эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Изменение расписания сна и бодрствования может спровоцировать появление различных заболеваний, включая сахарный диабет и другие патологии.

Каковы причины увеличения риска заболеваний?

Смена графика работы на ночной период приводит к изменению выработки кортизола, что нарушает нормальный метаболизм. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность развития эндокринных заболеваний (например, сахарного диабета), проблем с сердечно-сосудистой системой и даже бесплодия. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Основную роль в регулировании биоритмов играют кортизол и мелатонин. «Кортизол является регулятором обмена веществ, участвует в регуляции энергетических процессов, мобилизует резервы в стрессовых ситуациях», — объяснила специалист. — «Мелатонин ответственен за сон. Обычно его выработка происходит ночью, когда уровень кортизола снижается. Мелатонин способствует засыпанию, восстановлению организма и снятию стрессовых состояний, пережитых за день».

Светлое время суток плохо стимулирует выработку мелатонина, что делает его менее эффективным. По этой причине ночной сон нельзя полностью заменить дневным, так как качество сна страдает.

Просыпающийся вечером после дневного сна человек, чувствует себя не отдохнувшим, а разбитым. Даже выходные не спасают ситуацию: организм адаптируется к неправильному режиму, и для восстановления требуется несколько дней. По словам специалиста, человек не может полноценно отдохнуть, что может привести к проблемам со здоровьем, включая хроническую усталость и депрессию.

Что делать, если приходится работать ночью?

Екатерина Демьяновская советует придерживаться следующих правил, чтобы обеспечить полноценный отдых в выходные: необходимо спать не менее 8 часов. После смены на ночной график желательно ложиться спать в тишине и темноте, поддерживать полноценное питание и физическую активность. Рацион должен включать множество овощей и фруктов, которые содержат необходимые питательные элементы.

Если человек страдает хроническими заболеваниями, лишним весом, хронической усталостью и другими нарушениями, рекомендуется перейти на дневной график работы.

Врач отмечает, что беременным женщинам запрещено работать ночью. Недостаток сна может ухудшить состояние здоровья и негативно сказаться на ребенке.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik