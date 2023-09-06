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7 сентября - Праздник барабанщиков

7 сентября - Праздник барабанщиков

22:30, 06 сен 2023

7 сентября отмечается необычный день – Праздник барабанщиков. Для каждого барабан ассоциируется по-разному: кто-то видит перед собой рок-музыканта или ударника, а у кого-то в уме мелькают образы военных парадов или детских утренников с веселыми пластмассовыми музыкальными инструментами.

История барабанов уходит корнями в стародавние времена. Первобытные люди, во время своих обрядов и танцев, создавали ритм, используя для этого разнообразные приспособления, будь то кости, палки или другие подручные материалы. Остатки этих древних предшественников барабана были обнаружены в Месопотамии в ходе археологических раскопок, а наскальные рисунки свидетельствуют о его использовании разными цивилизациями на протяжении многих поколений.

Чаще всего барабанный бой служил для передачи сигналов и призыва к действиям, в основном, в ходе войн: он указывал на готовность к строевой подготовке, давал команды к отправлению и даже к атакам, а также использовался в качестве музыкального сопровождения и средства устрашения, будь то перед врагами или дикими животными.

Первое документальное применение барабанов в военных действиях относится к 1552 году в ходе осады Казани, а после великих реформ Петра Великого барабанщики стали обязательной частью армий, подчеркивая важность этого музыкального инструмента в военном деле.

7 сентября - сегодня День рассказывания историй о летних путешествиях

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: какой сегодня праздник
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