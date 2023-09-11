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Жительница Башкирии нашла в лесу гигантские грибы-мутанты

Жительница Башкирии нашла в лесу гигантские грибы-мутанты

21:49, 11 сен 2023

Жительница Башкирии наткнулась в лесу на гигантские экземпляры грибов. О необычной находке женщина рассказала в социальных сетях. Вместе со своей семьей она отправилась собирать лекарственные травы, но вместо этого нашла огромные белые грибы.

Женщина даже прозвала свой необычный урожай «яйцами динозавра» из-за их огромных размеров.

Интернет-пользователи рассказали, что эти грибы именуются «глухарем» или «дождевиком».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: грибы
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