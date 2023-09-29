Сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья?

11:52, 29 сен 2023

Почему тыква полезна?

«Здоровому человеку разрешается ежедневное употребление тыквы, поскольку это очень полезный продукт, помогающий в детоксикации организма. В ней содержится обилие каротиноидов, благотворно влияющие на здоровье глаз и кожи, а семена тыквы обладают антигельминтными свойствами. Тем не менее, если имеются определенные заболевания следует воздержаться от потребления этого плода», - сообщила Ольга Перевалова, врач-диетолог.

В каких случаях употребление тыквы не рекомендуется?

- В тыкве много витаминов из группы A, C, B, B1, B2, E.- Также она богата железом, магнием, фтором и клетчаткой.- Наличие пектина помогает снижать уровень холестерина.- Она очищает организм и улучшает пищеварение.- Тыква способствует выводу лишней влаги и может помочь при снижении веса.

Сколько тыквы можно употреблять в день?

- При тяжелой форме сахарного диабета. Тыква имеет высокий гликемический индекс, из-за чего может резко повыситься уровень сахара в крови. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.- При низкой кислотности желудочного сока, так как тыква способствует ощелачиванию желудка.- При обострении заболеваний ЖКТ, таких как острый гастрит, колит, язвенная болезнь и панкреатит. Эксперт объяснила, что в таких случаях не рекомендуется употребление не только тыквы, но и любых овощей, поскольку они содержат грубую клетчатку, которая может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.- При кишечных коликах, вздутии живота и отравлениях.- При проблемах с выделением желчи, так как продукт, особенно в свежем виде, обладает желчегонным эффектом.

«Не стоит увлекаться тыквой тем, у кого чувствительный кишечник, так как это может вызвать диарею. Людям с проблемами с желчевыделением, наоборот, рекомендуется включать тыкву в рацион, чтобы улучшить моторику кишечника», - сказала Ольга Перевалова. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов тыквы в день, предпочтительно в первой половине дня, как в сыром, так и вареном виде.

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Автор: Семен Подгорный