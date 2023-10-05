Польза и вред дневного сна

22:05, 05 окт 2023

Сон в дневное время может по-разному влиять на организм человека. С одной стороны, короткий дневной отдых способен улучшить самочувствие и повысить работоспособность. С другой стороны, чрезмерно долгий дневной сон может нанести вред здоровью.

Положительные эффекты дневного сна

По словам профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, сомнолога Романа Бузунова, дневной сон при правильной организации может оказать благотворное влияние на организм человека.

Во-первых, короткий дневной отдых восстанавливает мозговую активность. После пробуждения человек лучше запоминает информацию и переводит ее в долговременную память. Улучшаются концентрация внимания и общая работоспособность на 30-50%.

Во-вторых, дневной сон уменьшает раздражительность и придает чувство бодрости и доброжелательности. Человек ощущает прилив сил и готов активно трудиться.

В-третьих, регулярный короткий дневной отдых может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перерыв в течение дня благоприятно влияет на работу всех систем организма.

Как правильно спать днем

Выделять на дневной отдых 15-30 минут. Больше спать не стоит, чтобы не впадать в глубокий сон.

Ложиться отдыхать между 13 и 16 часами - в это время организм легче расслабляется и засыпает.

Проснуться до того, как начнется глубокий сон. Иначе пробуждение может вызвать разбитость и сонливость.

Сделать перерыв в работе. Невозможно заснуть в офисе в кресле за столом.

Прилечь в тихой темной комнате, желательно без часов и гаджетов.

Чтобы дневной сон пошел на пользу, а не наоборот, Роман Бузунов рекомендует придерживаться следующих правил:

Следование этим несложным правилам поможет сделать дневной отдых максимально полезным и приятным.

Кому не рекомендуется спать днем

Однако дневной сон может принести и вред для некоторых категорий людей.

Долгое засыпание вечером

Частые ночные пробуждения

Ранние утренние пробуждения

Некрепкий ночной сон

Во-первых, дневной отдых нежелателен для тех, кто страдает от бессонницы. У таких людей могут наблюдаться следующие симптомы:

Дневной отдых может еще больше нарушить режим сна и бодрствования.

Во-вторых, с осторожностью относиться к дневному сну нужно людям, страдающим от сонного паралича. У них дневной отдых может спровоцировать неприятные ощущения и галлюцинации.

Таким образом, дневной сон при разумной организации полезен для большинства людей. Однако при определенных проблемах со сном лучше посоветоваться с врачом, прежде чем начинать регулярно практиковать дневной отдых.

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Автор: Семен Подгорный