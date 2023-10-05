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Помогает ли гранатовый сок с медом от рака?

Помогает ли гранатовый сок с медом от рака?

22:19, 05 окт 2023

В социальных сетях распространяется информация о том, что напиток из гранатового сока и меда якобы помогает от рака. Авторы рецепта предлагают пить его ежедневно для профилактики всем, в том числе детям. Давайте разберемся, насколько обоснованы эти рекомендации.

Действительно, существует множество зарубежных исследований, подтверждающих пользу гранатового сока для онкологических больных. Ученые выявили, что отдельные компоненты этого напитка подавляют метастазирование в клетках рака предстательной железы и молочной железы. Результаты первых клинических испытаний гранатового сока на пациентах с раком простаты были опубликованы еще в 2006 году.

В 2012 году появилось исследование о том, что как сам гранатовый сок, так и некоторые его отдельные компоненты ингибируют ключевые клеточные и молекулярные процессы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы. Ученые сделали вывод, что гранатовый сок может быть потенциально эффективным средством для предотвращения прогрессирования онкологических заболеваний в целом.

Пользу гранатового сока при раке признают и практикующие врачи. Например, врач-иммунолог Андрей Продеус назвал гранат наиболее эффективным фруктом для профилактики онкологии. По его словам, в 100 граммах граната содержится 70% суточной нормы флавоноидов – веществ, подавляющих рост раковых клеток.

В Роскачестве тоже отмечают, что регулярное употребление гранатового сока, согласно исследованиям, может снизить риск развития некоторых видов рака. Это связано с уникальным для гранатов химическим составом: повышенным содержанием аминокислот, антоцианов, изофлавоноидов, антиоксидантов и других полезных веществ.

Однако конкретные профилактические и лечебные дозировки гранатового сока пока не установлены. Требуются дополнительные исследования для выяснения оптимальной частоты приема, сочетания с другими продуктами вроде меда и так далее. К тому же, у этого напитка есть и противопоказания.

Кому противопоказан гранатовый сок?

Согласно рекомендациям Роскачества, безопасная суточная норма гранатового сока составляет 200-250 мл. Превышение этого объема может вызвать резкое повышение артериального давления, головокружения, ухудшение зрения и другие негативные последствия.

В связи с этим гранатовый сок противопоказан людям с такими заболеваниями:

  • Артериальная гипертензия
  • Острые формы болезней желчного пузыря и поджелудочной железы
  • Язва желудка
  • Обострение гастрита
  • Кишечная непроходимость
  • Панкреатит
  • Синдром раздраженного кишечника
  • Обострение геморроя

И многими другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, несмотря на потенциальную пользу, гранатовый сок требует осторожного и обоснованного применения. Употреблять его в профилактических целях можно, но в строго контролируемых количествах и с учетом индивидуальных особенностей организма. Необходимы дальнейшие исследования для точного определения эффективных и безопасных схем приема гранатового сока, в том числе в сочетании с другими продуктами, для профилактики и лечения онкологических заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: гранатовый сок онкология рак здоровье
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