Помогает ли гранатовый сок с медом от рака?
22:19, 05 окт 2023
В социальных сетях распространяется информация о том, что напиток из гранатового сока и меда якобы помогает от рака. Авторы рецепта предлагают пить его ежедневно для профилактики всем, в том числе детям. Давайте разберемся, насколько обоснованы эти рекомендации.
Действительно, существует множество зарубежных исследований, подтверждающих пользу гранатового сока для онкологических больных. Ученые выявили, что отдельные компоненты этого напитка подавляют метастазирование в клетках рака предстательной железы и молочной железы. Результаты первых клинических испытаний гранатового сока на пациентах с раком простаты были опубликованы еще в 2006 году.
В 2012 году появилось исследование о том, что как сам гранатовый сок, так и некоторые его отдельные компоненты ингибируют ключевые клеточные и молекулярные процессы, отвечающие за метастазирование рака молочной железы. Ученые сделали вывод, что гранатовый сок может быть потенциально эффективным средством для предотвращения прогрессирования онкологических заболеваний в целом.
Пользу гранатового сока при раке признают и практикующие врачи. Например, врач-иммунолог Андрей Продеус назвал гранат наиболее эффективным фруктом для профилактики онкологии. По его словам, в 100 граммах граната содержится 70% суточной нормы флавоноидов – веществ, подавляющих рост раковых клеток.
В Роскачестве тоже отмечают, что регулярное употребление гранатового сока, согласно исследованиям, может снизить риск развития некоторых видов рака. Это связано с уникальным для гранатов химическим составом: повышенным содержанием аминокислот, антоцианов, изофлавоноидов, антиоксидантов и других полезных веществ.
Однако конкретные профилактические и лечебные дозировки гранатового сока пока не установлены. Требуются дополнительные исследования для выяснения оптимальной частоты приема, сочетания с другими продуктами вроде меда и так далее. К тому же, у этого напитка есть и противопоказания.
Кому противопоказан гранатовый сок?
Согласно рекомендациям Роскачества, безопасная суточная норма гранатового сока составляет 200-250 мл. Превышение этого объема может вызвать резкое повышение артериального давления, головокружения, ухудшение зрения и другие негативные последствия.
В связи с этим гранатовый сок противопоказан людям с такими заболеваниями:
- Артериальная гипертензия
- Острые формы болезней желчного пузыря и поджелудочной железы
- Язва желудка
- Обострение гастрита
- Кишечная непроходимость
- Панкреатит
- Синдром раздраженного кишечника
- Обострение геморроя
И многими другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, несмотря на потенциальную пользу, гранатовый сок требует осторожного и обоснованного применения. Употреблять его в профилактических целях можно, но в строго контролируемых количествах и с учетом индивидуальных особенностей организма. Необходимы дальнейшие исследования для точного определения эффективных и безопасных схем приема гранатового сока, в том числе в сочетании с другими продуктами, для профилактики и лечения онкологических заболеваний.
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