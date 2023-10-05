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Почему не нужно сочетать мясо с белым хлебом

Почему не нужно сочетать мясо с белым хлебом

22:36, 05 окт 2023

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в одном из недавних интервью для Москва 24 рассказала об опасности сочетания в рационе мяса и белого хлеба.

Почему сочетание мяса и белого хлеба нежелательно

По словам специалиста, такая комбинация продуктов может привести к пищеварительным проблемам. Дело в том, что для нормальной переработки мясных продуктов в желудке необходима клетчатка, которой как раз и не хватает белому хлебу.

Разбухая в желудке вместе с мясом, хлеб лишь усложняет его переваривание. Кроме того, необработанный организмом белок в итоге может оказать негативное провоспалительное воздействие.

Какие продукты лучше сочетать с белым хлебом

В то же время доктор Королева отметила, что белый хлеб вполне можно употреблять в пищу. Особенно хорошо он сочетается с овощами и зеленью.

Например, бутерброды с помидорами, огурцами, редисом или зеленым салатом станут отличным и полезным перекусом. Также неплохой вариант - горячий хлеб с гриля в сочетании с сырыми овощами.

Таким образом, проблема возникает лишь при одновременном употреблении белого хлеба и мяса. А вот растительная пища прекрасно сочетается с хлебобулочными изделиями и не наносит вред здоровью.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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