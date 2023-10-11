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Когда пора менять летнюю резину на зимнюю? Советы эксперта

Когда пора менять летнюю резину на зимнюю? Советы эксперта

19:27, 11 окт 2023

Ежегодно перед российскими водителями встает злободневный вопрос о том, когда правильно произвести замену комплекта летних шин на зимний. Особенно актуально это в преддверии резкого похолодания и ухудшения погодных условий во многих регионах страны.

К примеру, в Башкортостане 11 октября в нескольких городах и районах неожиданно выпал снег. Дорожные инспекторы предостерегают, что по ночам на трассах уже фиксируется опасный гололед. Для избежания серьезных дорожно-транспортных происшествий не стоит тянуть со сменой резины и ожидать образования снежного покрова – шины нужно менять незамедлительно.

Вопрос о сроках замены шин носит индивидуальный характер для каждого водителя, зависит от климатических условий региона проживания и особенностей стиля вождения, однако есть универсальная рекомендация. Как пояснял эксперт-инструктор по экстремальному вождению Д. Виноградов, выезжать на летней резине крайне рискованно, если среднесуточная температура опускается ниже +5 градусов по Цельсию.

Наледь на проезжей части образуется даже при положительной температуре воздуха, а значит, дожидаться обильного снегопада нет необходимости. По словам специалиста, гораздо лучше пожертвовать несколькими шипами, чем лишиться контроля над автомобилем из-за внезапно возникшей гололедицы.

Согласно прогнозам синоптиков, 11 и 12 октября в Башкортостане ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью температура воздуха в отдельных районах может опуститься до -3 градусов.

Автовладельцам не стоит дожидаться официальных указаний, а следует позаботиться о собственной безопасности заблаговременно и самостоятельно. Замена летней резины на зимнюю - насущная необходимость в условиях приближающихся холодов. Берегите себя и своих пассажиров!

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Автор: Семен Подгорный
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