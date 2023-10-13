11 удивительных способов использования соды в быту

09:43, 13 окт 2023

Многие знают соду как пищевую добавку для выпечки или ингредиент для приготовления различных блюд. Однако у этого повсеместно используемого порошка есть и другие, зачастую неожиданные способы применения, о которых не все догадываются.

Во-первых, соду иногда добавляют в чай или пьют ее раствор. Якобы таким образом можно понизить кислотность чая, убрать лишний кофеин и пигмент. Однако эксперты не рекомендуют это делать, так как сода раздражает слизистую желудка и нарушает пищеварение.

Еще один распространенный способ - принимать соду внутрь в виде раствора, чтобы уменьшить кислотность при гастрите. Но на самом деле такой прием опасен, поскольку резко повышает щелочность среды в желудке, вызывает воспаление и усиливает болевые ощущения.

Купание в ванне с содой тоже практикуют некоторые люди. Якобы так можно вывести токсины, улучшить кровообращение и разгладить кожу. Действительно, щелочные ванны полезны и имеют оздоравливающий эффект, но астматикам лучше избегать таких процедур.

Часто соду используют наружно как средство от зуда и раздражения кожи. Однако при некоторых кожных заболеваниях такие аппликации могут навредить, поэтому в каждом конкретном случае нужно проконсультироваться с врачом.

Довольно традиционное применение соды - полоскание горла ее раствором при болевых ощущениях. Такие полоскания действительно облегчают состояние, но лечить заболевание не могут.

Что касается бытовых применений соды, то здесь вариантов гораздо больше. Например, ее можно использовать для укрепления клея. Правда, подходит не любой клей, а только на основе цианоакрилатов. Сода выступает как загуститель и ускоряет полимеризацию.

Еще одно распространенное бытовое применение - устранение неприятных запахов. Соду сыплют в обувь, термосы, холодильник. Она действительно помогает нейтрализовать запахи, поглощая летучие соединения.

Многие используют соду для удаления различных пятен с одежды и мебели. Однако эксперты советуют для этих целей применять специальные очистители, так как сода не так эффективна против устойчивых загрязнений.

Есть мнение, что сода размягчает и устраняет засоры в трубах. Этот способ может работать, но требует точного дозирования. Иначе сода сама образует комки, которые еще больше закупорят трубу. Лучше использовать специальные прочистки.

Наконец, содой иногда чистят серебряные изделия и посуду. Для этих целей она тоже годится, так как обладает легким абразивным действием. Но есть и более эффективные средства вроде зубной пасты или лимонной кислоты.

Таким образом, у соды действительно много разнообразных применений, о которых многие даже не подозревают. Но прежде чем использовать ее в тех или иных целях, лучше проконсультироваться со специалистом и убедиться в безопасности.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный