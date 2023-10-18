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Угроза из космоса: почему астероид Апофис вызывает опасения ученых

Угроза из космоса: почему астероид Апофис вызывает опасения ученых

16:05, 18 окт 2023

Угроза столкновения Земли с астероидом Апофис в 2029 году может обернуться глобальной катастрофой для человечества. Об этом в своем выступлении в рамках научно-популярного YouTube-проекта «Научный форсайт» заявил декан физико-технологического факультета Миинского университета в Нижнем Новгороде Николай Лапин.

Данный проект призван знакомить широкую аудиторию с новейшими достижениями российской науки и ведущими отечественными учеными.

Согласно предварительным расчетам, диаметр астероида Апофис составляет около 340 метров. При падении на Землю он может образовать кратер диаметром до 10 км, что приведет к разрушительным последствиям в зоне удара. Помимо локальных разрушений, столкновение спровоцирует глобальные климатические изменения, которые в совокупности с другими факторами могут вызвать массовое вымирание живых организмов на планете.

По словам эксперта, даже падение крупного астероида вроде Апофиса вряд ли приведет к полному разрушению планеты. Однако подобные события могут уничтожить цивилизацию и отправить выжившее человечество в новый «каменный век». При этом некоторая часть биосферы все же сможет адаптироваться к посткатастрофическим условиям и дать начало новым видам.

Напомним, что уже в апреле 2024 года астероид Апофис можно будет наблюдать на ночном небе невооружённым глазом. Ученые продолжают отслеживать его траекторию, уточняя вероятность столкновения с нашей планетой. Не исключено, что в недалеком будущем человечеству придется задействовать системы планетарной защиты, чтобы предотвратить гибельную встречу с этим космическим пришельцем.

Автор: Семен Подгорный
Теги: астероид
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