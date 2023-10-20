Грибной рекорд: жительница Башкирии нашла боровик весом почти 1 кг

15:55, 20 окт 2023

Удивительная история произошла на днях в Бирском районе Башкирии. Местная жительница, работающая воспитателем в детском саду, решила отправиться в выходные за грибами в лес неподалеку от деревни Сосновки в Мишкинском районе.

Прогулка оказалась необычайно удачной - женщина нашла поистине гигантский экземпляр боровика весом аж в 940 грамм! Такая находка удивила даже опытную грибницу. Ведь обычно в лесу приходится долго бродить, прежде чем соберешь полную корзинку. Но в этот раз повезло.

Женщина поделилась фотографиями гриба-великана в социальных сетях. Ее пост моментально вызвал бурю восхищенных комментариев и лайков от друзей и знакомых. Многие завидовали такой удаче и спрашивали, в каком именно месте был найден гигант. Другие шутили, что теперь можно открывать грибной магазин с таким урожаем.





Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Бирского района