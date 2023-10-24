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24 октября Сатурн приблизится к Луне: как наблюдать редкое явление в Башкирии

24 октября Сатурн приблизится к Луне: как наблюдать редкое явление в Башкирии

11:29, 24 окт 2023

24 октября 2023 года жители Башкирии смогут стать свидетелями уникального астрономического явления - вторая по размерам планета Солнечной системы Сатурн приблизится к Луне настолько, что его можно будет разглядеть невооруженным взглядом.

По сообщению пресс-службы Уфимского планетария, с нашей точки обзора гигантская газовая планета предстанет в виде яркой звезды, располагающейся немного выше и правее растущей Луны, периода от новолуния до полнолуния, когда ее диск на небе становится все более заметным и увеличивается в размерах.

Наблюдать за Сатурном можно будет с наступлением темного времени суток приблизительно с 21:00 до 2:06, пока планета не скроется из виду. В это время рядом с Луной не будет других ярких небесных тел, поэтому пропустить редкое событие будет практически невозможно.

Стоит напомнить, что в конце октября ожидается затишье магнитных бурь. Последний сильный всплеск произошел 19 октября и достиг 4 баллов, затем было несколько слабых вспышек по 2-3 балла. По мнению экспертов, опаснее, когда на Солнце длительное время отсутствуют вспышки, что в свою очередь может привести к накоплению огромного количества энергии и довольно значительному удару.

Автор: Семен Подгорный
Фото: с официального сайта Уфимского планетария
Теги: сатурн луна
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