Топ-5 самых необычных имен новорожденных в Башкирии

11:28, 28 окт 2023

В реестре записей актов гражданского состояния Башкирии был опубликован список наиболее редких и часто встречающихся имен новорожденных за период с 1 января по 27 октября 2023 года.

Согласно статистике, среди мальчиков в этом году появились довольно редкие имена, такие как Раиф, Бегиджон, Ким, Архам и Гадель. Однако чаще всего родители называли своих сыновей традиционным для региона именем Амир - таких детей оказалось 465.

Что касается девочек, то самыми редкими женскими именами в указанный период стали Шаходатхон, Энйе, Эльзира, Фариде и Саидахон. При этом лидером популярности традиционно остается имя Амина, которое получили 377 новорожденных девочек.

Автор: Семен Подгорный