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Шпинат и пастернак в ноябре: в Башкирии вторая волна урожая из-за тепла

Шпинат и пастернак в ноябре: в Башкирии вторая волна урожая из-за тепла

11:10, 05 ноя 2023

В этом году в Республике Башкортостан сложилась удивительная ситуация — из-за аномально теплой осенней погоды некоторые жители региона собирают второй урожай однолетней зелени.

Как сообщила жительница одного из районов республики, в ее огороде в ноябре неожиданно взошел шпинат, хотя он не высаживался повторно.

«Сегодня 4 ноября. Вот шпинат сам взошел, активно растет, сочный и свежий. А пастернак я только сегодня убрала», — поделилась она.

По словам сельчанки, на ее участке вновь появились почки у смородины, что абсолютно нехарактерно для этого времени года в Башкирии.


Автор: Семен Подгорный
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