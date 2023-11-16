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Аномально долгая магнитная буря непреодолимой силы K-Index 4 все ближе

Аномально долгая магнитная буря непреодолимой силы K-Index 4 все ближе

Предстоящая аномально продолжительная магнитная буря класса K-Index 4 грозит серьезными последствиями для Земли. Уже 21 ноября ожидается начало этого опасного явления, которое продлится целых 8 дней. Причиной станет мощный выброс солнечной плазмы, вызванный накоплением избыточной энергии на Солнце в результате длительного периода спокойствия.

Согласно прогнозам ученых, 21 ноября в 19:30 по московскому времени уровень геомагнитной активности резко подскочит с 2 до 4 баллов по шкале K-Index. Этот момент ознаменует начало аномально сильной магнитной бури, которая продлится 5 дней. На короткое время 23 ноября активность немного спадет до 3 баллов, однако затем вновь поднимется до максимальных значений.

Полное затухание бури произойдет только 28 ноября, после того как 26 ноября активность опустится до 3 баллов и еще 2 дня будет держаться на этом уровне. Несмотря на две мощные вспышки на Солнце в начале ноября, вызвавшие магнитные бури в 5-6 баллов, в последние дни наблюдалось затишье с активностью не выше 2-3 баллов. Это накопление энергии чревато особенно сильным выбросом, который может превысить прогнозируемые 4 балла.

В ноябре 2023 года частота и интенсивность магнитных бурь значительно выше, чем в октябре. Уже произошло две мощные вспышки: 6 ноября до 5 баллов, из-за чего в южных регионах наблюдалось уникальное Северное сияние, и 11 ноября до 6 баллов. Предстоящая аномально длительная буря грозит серьезными последствиями для техносферы и биосферы Земли.

Автор: Семен Подгорный
Теги: магнитная буря
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